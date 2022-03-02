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Футбол в России

Владикавказская "Алания" вышла в четвертьфинал Кубка России по футболу

В 1/8 финала команда обыграла тульский "Арсенал" со счетом 1:0

ТАСС, 2 марта. Владикавказский футбольный клуб "Алания" со счетом 1:0 победил тульский "Арсенал" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Встреча прошла во Владикавказе на стадионе "Спартак".

Гол забил Владимир Хубулов (4-я минута).

Соперник "Алании" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта.

Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал состоится 29 мая.

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