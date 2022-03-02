Легионеры московского "Динамо" планируют остаться в клубе до конца плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Легионеры московского "Динамо" намерены остаться в клубе до окончания сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на встрече с болельщиками сообщил президент и председатель совета директоров "Динамо" Виктор Воронин.

В составе бело-голубых выступают канадцы Роб Клинкхаммер и Эрик О'Делл, а также шведы Андре Петерссон, Оскар Линдберг и Антон Ведин.

"Подходили с таким вопросом Линдберг и О'Делл. Вчера было собрание команды, и мне сказали, что все остаются [до конца сезона]", - сказал Воронин.

"Динамо" в первом раунде плей-офф сыграет с череповецкой "Северсталью". Первый матч состоится в Москве в среду и начнется в 19:30 мск.