Немецкий футбольный союз не давал рекомендаций тренерам покидать Россию

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Немецкий футбольный союз (DFB) не давал никаких рекомендаций работающим в российских клубах тренерам покидать страну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе DFB.

"Как DFB мы хотели бы официально заявить, что не было выпущено никаких официальных рекомендаций, советующих немецким футбольным тренерам увольняться с работы. Любые решения или шаги, предпринимаемые отдельными лицами, являются их собственным выбором", - говорится в сообщении.

Ранее германский тренер Маркус Гисдоль покинул московский "Локомотив", а Даниэль Фарке - "Краснодар". Возглавляющий столичное "Динамо" Сандро Шварц после игры 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Химок" (3:0) рассказал на пресс-конференции, что не планирует покидать клуб.