Исполком FIBА приостановил рассмотрение заявки России на проведение Евробаскета 2025 года

ТАСС, 2 марта. Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение заявки России на проведение чемпионата Европы 2025 года из-за ситуации, сложившейся на Украине. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как ранее сообщал ТАСС, Москва и Пермь участвовали в заявке от Российской федерации баскетбола на проведение чемпионата Европы 2025 года. Евробаскет 2025 года готовы принять Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы провести только групповой этап.

1 марта FIBA отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. Российские команды не смогут участвовать в турнирах до специального уведомления, 25 марта состоится заседание Центрального совета FIBA, на котором будут приняты дальнейшие решения. Продолжить выступление в Евролиге не смогут московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский УНИКС, от участия в Еврокубке отстранен "Локомотив-Кубань" из Краснодара.