В Федерации компьютерного спорта России обеспокоены отстранением команд от соревнований

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Решение не допустить команду Virtus.pro к участию на международном турнире по киберспорту Gamers Galaxy: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 и отстранить национальные команды от участия в других международных соревнованиях вызывает обеспокоенность. Об этом ТАСС сообщили в Федерации компьютерного спорта России (ФКС).

1 марта Virtus.pro выступила с заявлением, в котором говорилось об ультиматуме со стороны организаторов турнира. Отмечалось, что организаторы просили Virtus.pro выступить с публичной позицией по ситуации на Украине, в случае отказа обещали снять команду с турнира. Также организация Blast объявила во вторник, что не будет приглашать российские команды на ближайшие соревнования.

"Мы обеспокоены недопуском российского киберспортивного клуба Virtus.pro к участию в турнире Gamers Galaxy: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 и запретом для российских команд на участие в турнирах от Blast и некоторых других турнирных операторов. Ситуацию мы изучаем и проводим консультации по дальнейшим шагам с клубами и нашими партнерами, в том числе международными. Волна санкций против российского киберспорта - как и против традиционного спорта, частью которого мы являемся - уже началась. Особое беспокойство вызывает то психологическое давление, которое сейчас оказывается на наши киберспортивные команды и отдельных спортсменов", - сказано в заявлении федерации.

Также в ФКС выступают за то, чтобы киберспорт оставался способом объединения людей по всеми миру: "В киберспорте, где основные состязания зачастую проходят онлайн, отсутствие границ между людьми - в прямом и переносном смысле - особенно заметно. Киберспорт продолжает объединять миллионы людей по всему миру, и мы очень хотим, чтобы это единство сохранилось".

Турнир Gamers Galaxy: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 пройдет в Дубае 2-6 марта. Призовой фонд составляет около $272 тыс.