Хет-трик Николсона помог "Спартаку" обыграть "Кубань" в 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:1 обыграл краснодарскую "Кубань" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на "Открытие Банк Арене".

В составе победителей голы забили Квинси Промес (6-я и 17-я минуты), Шамар Николсон (20, 62, 86) и Джордан Ларссон (83). На 55-й минуте мяч в свои ворота направил капитан "Спартака" Георгий Джикия. Для Николсона забитые мячи стали дебютными в составе столичной команды после перехода из бельгийского "Шарлеруа" в зимнее трансферное окно. На 22-й минуте был отменен гол другого новичка "Спартака" Даниила Хлусевича из-за офсайда.

"Спартак" одержал первую победу в официальном матче под руководством Паоло Ваноли. Итальянец возглавил "Спартак" в декабре 2021 года.

Соперник красно-белых по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта. "Спартак" является трехкратным обладателем кубка страны (1994, 1998, 2003).

Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал состоится 29 мая.