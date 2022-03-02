"Северсталь" обыграла московское "Динамо" в первом матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" в гостях со счетом 6:3 обыграла московское "Динамо" в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 807 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Якоб Стенквист (6-я минута), Макар Хабаров (17), Даниил Вовченко (31), Егор Морозов (33), Йоонас Няттинен (46), Игорь Гераськин (60). У "Динамо" отличились Вячеслав Войнов (25), Станислав Галиев (27), Иван Игумнов (57).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Северстали". Следующий матч пройдет в Москве 4 марта, начало - в 19:30 мск.

Команды встречались в первом раунде плей-офф предыдущего сезона, тогда победу в серии со счетом 4-1 одержало "Динамо".

По итогам регулярного чемпионата "Динамо" набрало 64 очка в 48 играх и заняло четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, "Северсталь" стала пятой с 63 очками в 49 матчах. 16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества.