СКА обыграл минское "Динамо" в первом матче серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 2 марта. Петербургский СКА дома со счетом 8:3 победил минское "Динамо" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в присутствии 6 146 зрителей.

В составе СКА отличились Данила Моисеев (3-я минута), Андрей Кузьменко (21, 40), Микко Лехтонен (24), Никита Гусев (25), Йоонас Кемппайнен (29), Степан Фальковский (33), Антон Бурдасов (37). У "Динамо" заброшенными шайбами отметились Павел Варфоломеев (12), Маттиас Теденбю (14), Роман Горбунов (58).

СКА повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 4 марта в Санкт-Петербурге.

Команды встречаются в плей-офф КХЛ второй раз в истории. В 2021 году победу во первом раунде со счетом 4-1 одержал СКА.

По итогам регулярно чемпионата СКА стал победителем Западной конференции, набрав 68 очков в 48 играх. "Динамо" с 54 очками в 47 матчах заняло восьмое место. 16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

СКА выигрывал Кубок Гагарина в сезонах-2014/15 и 2016/17.