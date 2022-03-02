"Авангард" обыграл "Ак Барс" и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 2 марта. Омский "Авангард" в овертайме одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 2:1 в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани на "Татнефть-Арене" в присутствии 4 839 зрителей.

В составе победителей шайбы забросил Николай Прохоркин (54-я и 64-я минуты). У проигравших отличился Дмитрий Кагарлицкий (56). В игре принял участие капитан "Ак Барса" Данис Зарипов, этот матч стал для него 800-м в КХЛ с учетом игр регулярного чемпионата и плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет в Казани 4 марта, начало - в 19:30 мск.

16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества. "Ак Барс" в итоговой турнирной таблице Восточной конференции занял четвертое место, набрав 66 очков в 48 играх. "Авангард" с 58 очками в 47 играх финишировал на пятой строчке.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" трижды побеждал в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). "Авангард" является действующим обладателем трофея.