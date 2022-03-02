Тренер Ваноли назвал тяжелым ударом отстранение "Спартака" от Лиги Европы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Отстранение московского футбольного клуба "Спартак" от плей-офф Лиги Европы стало большим психологическим ударом. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Паоло Ваноли.

В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения. Московский клуб должен был сыграть с германским "Лейпцигом" на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

"Отстранение "Спартака" от Лиги Европы? Конечно, это был тяжелый психологический удар, потому что "Спартак" заслуживал играть там. Но то, что происходит, выше нас, не можем оказать влияния. Сейчас мы должны сконцентрироваться и делать все, что в наших силах, попробуем идти как можно дальше в чемпионате и кубке страны", - сказал Ваноли.

В среду "Спартак" обыграл краснодарскую "Кубань" со счетом 6:1 в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.