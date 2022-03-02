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Футбол в России

Тренер "Спартака" Ваноли сообщил руководству клуба, что не покинет Россию

Ранее московский "Локомотив" и "Краснодар" покинули германские тренеры Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартак" итальянец Паоло Ваноли сообщил руководству и игрокам футбольного клуба, что остается вместе с тренерским штабом в России. Об этом Ваноли рассказал журналистам.

Ранее германские тренеры Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке покинули московский "Локомотив" и "Краснодар" соответственно.

"По поводу других клубов я ничего не могу сказать. Что касается нас, то мы уже сообщили и игрокам, и руководству, что мой тренерский штаб остается, мы все остаемся. Будем здесь до последнего, пока это будет возможно. Я считаю, что футбол несет посыл к миру", - сказал Ваноли.

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