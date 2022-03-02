Разин: быстрый гол в матче с московским "Динамо" раскрепостил хоккеистов "Северстали"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Быстро заброшенная шайба в ворота московского "Динамо" раскрепостила игроков "Северстали" в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер череповецкого клуба Андрей Разин.

"Северсталь" обыграл столичный клуб со счетом 6:3 в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет открыт Якоб Стенквист на шестой минуте.

"Официальных игр не было давно, поэтому было давление. Быстрый гол нас раскрепостил, - сказал Разин. - В целом играли хорош, были отрезки во втором периоде, когда позволили сравнять счет, и в концовке, когда нас заперли в позиционной атаке, из-за чего пришел гол в наши ворота. Серия только начинается, много эмоций отдали, сейчас главное сконцентрироваться на следующей игре".

"Считаю, что переломным стал момент, когда мы выстояли в меньшинстве при счете 2:2, а затем получили сами большинство и забросили", - добавил он.

Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов отметил слабую дисциплину своей команды. "У нас была пара моментов, после этого пропустили. Конечно, 14 минут штрафа для плей-офф никуда не годится. В плей-офф любая шайба очень серьезная, приходится раскрываться, и получаются дырки", - сказал Кудашов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Северстали". Следующий матч пройдет также в Москве 4 марта, начало - в 19:30 мск.