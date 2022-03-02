Футболист Бакаев высказался об исключении "Спартака" из Лиги Европы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Матчи против английского "Лестера" и итальянского "Наполи" в текущем розыгрыше Лиги Европы не были напрасными для футболистов "Спартака". Такое мнение журналистам высказал полузащитник московской команды Зелимхан Бакаев после матча 1/8 финала Кубка России против краснодарской "Кубани" (6:1).

В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения. "Спартак" напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы как победитель группы C, где его соперниками были "Наполи", "Лестер" и польская "Легия". В 1/8 финала красно-белые должны были сыграть против "Лейпцига" из Германии, который возглавляет бывший главный тренер московской команды Доменико Тедеско.

"Были ли игры с "Наполи" и "Лестером" напрасны? Все нормально. Ничего не проходит зря", - сказал Бакаев.

Соперник красно-белых по четвертьфиналу Кубка России определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта, "Спартак" является трехкратным обладателем кубка страны (1994, 1998, 2003). Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал состоится 29 мая.