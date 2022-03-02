Ваноли: футболистам "Спартака" Николсону и Хлусевичу есть над чем работать

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Нападающий Шамар Николсон и полузащитник Даниил Хлусевич еще не полностью адаптировались в своем новом футбольном клубе - московском "Спартаке". Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Паоло Ваноли.

В среду "Спартак" дома победил "Кубань" со счетом 6:1 в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Николсон забил три гола, Хлусевич отдал три результативные передачи.

"Я очень рад, рад за прежде всего команду, рад за болельщиков, потому что в прошлой игре мы их расстроили ("Спартак" проиграл ЦСКА в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги - прим. ТАСС), - сказал Ваноли. - Я рад за президента клуба, потому что он в сложной ситуации проявил себя хорошо. Поэтому очень рад этой победе".

"Адаптировались ли полностью Николсон и Хлусевич? Могу сказать, что обоим еще есть над чем работать. Но тем не менее мне хотелось бы говорить о коллективных действиях, о команде, сейчас мы строим команду для будущего. Как я говорил, у нас есть семь футболистов младше 21 года. Мы очень хорошо поработали, да, "Спартак" - большой клуб, здесь иногда не хватает терпения, молодым футболистам не всегда дают [игровое] время, но будем надеяться", - добавил главный тренер "Спартака".

Соперник "Спартака" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта.