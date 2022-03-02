Футболист Николсон рассказал, что он счастлив в московском "Спартаке"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ямайский нападающий Шамар Николсон счастлив в московском футбольном клубе "Спартак" и не собирается его покидать. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В среду "Спартак" дома со счетом 6:1 обыграл краснодарскую "Кубань" в матче 1/8 финала Кубка России. Николсон забил три гола.

"Мне объяснили, что мой хет-трик - первый для игроков "Спартака" на нашем стадионе. Я рад. Остаюсь ли в Москве? Да, я счастлив в "Спартаке", - сказал Николсон.

Для Николсона забитые мячи стали дебютными в составе столичной команды после перехода из бельгийского "Шарлеруа" в зимнее трансферное окно.

Соперник красно-белых по четвертьфиналу Кубка России определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта, "Спартак" является трехкратным обладателем кубка страны (1994, 1998, 2003). Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал состоится 29 мая.