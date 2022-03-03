"Фиорентина" уступила "Ювентусу" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу

ТАСС, 3 марта. Футбольный клуб "Фиорентина" дома проиграл "Ювентусу" со счетом 0:1 в первом матче полуфинала Кубка Италии.

На первой добавленной ко второму тайму минуте мяч в свои ворота забил защитник "Фиорентины" Лоренсо Венути. Российский нападающий команды Александр Кокорин не попал в заявку на матч.

Финал турнира пройдет в Риме 11 мая. В другом полуфинале играют "Милан" и "Интер. Первая игра между ними, прошедшая 2 марта, также завершилась нулевой ничьей.

"Ювентус" 14 раз побеждал в Кубке Италии и является действующем победителем турнира. В финальном матче прошлого сезона туринцы обыграли "Аталанту" (2:1). "Фиорентина" шесть раз в своей истории выигрывала кубок страны. В последний раз команда побеждала в турнире в 2001 году.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Ювентус" занимает четвертое место, набрав 50 очков в 27 матчах. "Фиорентина" располагается на восьмой позиции с 42 очками после 26 игр.