Российский хоккеист Саморуков подписал новый контракт с "Эдмонтоном"

ТАСС, 3 марта. Российский защитник Дмитрий Саморуков подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон". Об этом сообщает пресс-служба канадской команды.

Соглашение рассчитано на один год. По информации портала CapFriendly, за это время россиянин получит $775 тыс.

Саморукову 22 года, он был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ 2017 года под общим 84-м номером. Он является обладателем бронзовых наград молодежного и юниорского чемпионатов мира. В текущем сезоне защитник провел 36 матчей за клуб Американской хоккейной лиги "Бэйкерсфилд Кондорс", в которых забил два гола и сделал девять результативных передач. 29 декабря 2021 года Саморуков дебютировал в НХЛ в игре против "Сент-Луиса".

"Эдмонтон" занимает четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, за 54 матча команда набрала 63 очка. 4 марта канадский клуб на выезде сыграет против "Чикаго".