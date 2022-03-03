Организаторы отменили тренировку парабиатлонистов в день открытия Игр из-за сильного ветра

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 3 марта. /ТАСС/. Ожидающийся сильный ветер стал причиной переноса официальной тренировки участников турнира по парабиатлону с 4 на 3 марта. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

"Из-за небезопасного ветра, который ожидается 4 марта, официальные тренировки участников биатлонного спринта перенесены на 3 марта. 4 марта из соображений безопасности трасса, стадион и стрельбище будут закрыты", - сообщил представитель оргкомитета.

Паралимпийские соревнования в биатлонном спринте запланированы на 5 марта. Днем ранее в Пекине состоится церемония открытия Паралимпиады.