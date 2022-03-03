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НХЛ

Шайба Радулова принесла "Далласу" победу над "Лос-Анджелесом" в матче НХЛ

Россиянин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне
Нападающий "Далласа" Александр Радулов AP Photo/Michael Dwyer
Описание
Нападающий "Далласа" Александр Радулов
© AP Photo/Michael Dwyer

ТАСС, 3 марта. "Даллас" победил "Лос-Анджелес" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Люк Гленденинг (21), Джейсон Робертсон (35), Райан Сутер (40) и россиянин Александр Радулов (40). У проигравших отличились Филлип Дано (4) и Артур Калиев (29 и 34).

Радулов забросил третью шайбу в текущем сезоне, всего в активе 35-летнего нападающего теперь 18 очков (3 шайбы + 15 передач) в 47 матчах при показателе полезности "-14".

"Даллас" занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 63 очка в 53 матчах. "Лос-Анджелес" идет идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, имея на счету 65 очков в 55 встречах.

В следующем матче "Даллас" 5 марта в гостях встретится с "Виннипегом", "Лос-Анджелес" в этот же день на выезде сыграет с "Коламбусом".

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