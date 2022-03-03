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Паралимпиада-2022 в Пекине

В Госдуме призвали оспорить решение об отстранении российских паралимпийцев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что на Международный паралимпийский комитет было оказано давление

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) поступил непоследовательно, отстранив российских спортсменов от Игр в Пекине, решение нужно оспорить. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Непоследовательное решение, принятое под давлением, - сказал Свищев. - Думаю, что на комитет было давление, начали уходить спонсоры. И они этого давления на выдержали. Политизация спорта дошла дальше некуда. Будем оспаривать [решение в суде]".

В среду Международный паралимпийский комитет допустил паралимпийцев из России и Белоруссии к Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. В четверг организация изменила свое решение и запретила спортсменам участвовать в соревнованиях.

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Свищёв, Дмитрий АлександровичПаралимпиада-2022 в Пекине
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