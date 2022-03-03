Баталова назвала несправедливым и обидным решение отстранить российских паралимпийцев

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине является обидным и несправедливым. Такое мнение ТАСС высказала 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике, депутат Госдумы Рима Баталова.

"Новость, конечно, не из приятных, я представляю, в каком шоке сейчас находятся наши спортсмены, второй раз услышать это, - сказала Баталова. - Тогда, в 2016 году, паралимпийцы пострадали, не съездили на Игры, а олимпийцы съездили, такая же история повторяется с зимниками. Конечно, это шок, не знаю, какие слова можно сказать, в данный момент ничего, наверное, нельзя сделать. Сейчас надо думать о будущем, что можно сделать уже здесь".

"Естественно, это политизированное решение, сборная Латвии по керлингу отказалась играть с нашими ребятами, те друзья, которые выступают против нас. В паралимпийском движении этого не было, но дошло и до нас, неприятно, обидно, несправедливо. Дай бог ребятам выдержки, чтобы прилетели обратно на родину. Представляете, завтра открытие, а им говорят, что все, уму непостижимо, но мы думали, что до этого не дойдет", - добавила собеседница агентства.

В среду Международный паралимпийский комитет допустил паралимпийцев из России и Белоруссии к Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. В четверг организация изменила свое решение и запретила спортсменам участвовать в соревнованиях.