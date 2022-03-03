Парсонс: к российским спортсменам не проявляли агрессию в Паралимпийской деревне

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) не получал сообщений о фактах агрессии по отношению к российским и белорусским спортсменам. Об этом сообщил президент МПК Эндрю Парсонс на пресс-конференции.

"У нас огромная озабоченность относительно безопасности российских и белорусских спортсменов. У нас не было сообщений о фактах агрессии, но что касается настроения спортсменов - они выражают свое мнение против того, что мы приняли вчера. Агрессии не было, мы хотели избежать именно этого, но напряжение в Паралимпийской деревне росло очень быстро. Деревня - не место для негатива, необязательно речь может идти о физических драках, мы не хотим, чтобы ситуация ухудшилась", - заявил Парсонс.

В среду МПК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Играм в нейтральном статусе. В четверг на специально созванном заседании правления МПК было принято решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине.