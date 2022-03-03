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Сборные по футболу

УЕФА запретил белорусским сборным и клубам проводить международные матчи в стране

Домашние игры команд будут проходить на нейтральных полях без зрителей

ТАСС, 3 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил белорусским сборным и клубам проводить матчи турниров под эгидой организации в стране. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Все домашние матчи белорусских сборных и клубов будут перенесены на нейтральные поля. На игры, где белорусские сборные и клубы будут номинальными хозяевами, не будут допускаться зрители.

"Исполнительный комитет УЕФА будет созывать дополнительные внеочередные заседания на регулярной основе, если это необходимо, для переоценки правовой и фактической ситуаций по мере их развития и принятия дальнейших решений по мере необходимости", - говорится в заявлении.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России не сможет принять участия в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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