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Летние олимпийские виды спорта

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в европейских соревнованиях по плаванию

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах

ТАСС, 3 марта. Бюро Европейской лиги плавания (LEN) отстранило российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба LEN.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

"В среду было проведено заседание LEN и принято решение не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на мероприятия из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины, до дальнейшего уведомления. Это соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета и направлено на преодоление практических условий, связанных с решениями определенных стран, а также на защиту здоровья, безопасности и благополучия всех спортсменов. LEN обязуется продолжать свою работу с Международной федерацией плавания (FINA) для реализации наших соответствующих позиций и надежды на лучшее будущее", - говорится в сообщении LEN.

Также в LEN добавили, что соревнования под эгидой организации не будут проводиться на территории России и Белоруссии до дальнейшего уведомления.

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Летние олимпийские виды спорта
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