Тренерский штаб сборной России по футболу проведет совещание 4 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тренеры сборной России по футболу 4 марта проведут совещание. Об этом журналистам сообщил помощник главного тренера национальной команды Николай Писарев.

"Продолжаем работать. Завтра совещание в [здании] РФС (Российского футбольного союза - прим. ТАСС). Оно будет как раз по вопросам сбора и игры. Вся информация будет завтра", - сказал Писарев.

В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорились о недопуске российских клубов и сборных к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Отстранение будет действовать до особого распоряжения.

Сборная России должна была сыграть с командой Польши 24 марта в полуфинале стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Победитель этой пары должен был 29 марта сыграть с сильнейшим в паре Швеция - Чехия.