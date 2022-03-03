"Трактор" обыграл "Нефтехимик" и упрочил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 3 марта. Челябинский "Трактор" дома одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 2:1 во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на ледовой арене "Трактор" в присутствии 4 710 зрителей.

В составе победителей шайбы забросил Виталий Кравцов (20-я и 30-я минуты). У "Нефтехимика" отличился Максим Березин (24).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Трактора". Следующий матч пройдет в Нижнекамске 5 марта, начало - в 19:30 мск.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой три матча, в которых нижнекамцы дважды одержали победу. В плей-офф команды встретились во второй раз. В первом раунде Кубка Гагарина 2018 года "Трактор" выиграл серию с "Нефтехимиком" со счетом 4-1.

16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата текущего сезона и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества. "Трактор" в итоговой турнирной таблице Восточной конференции занял второе место, набрав 71 очко в 49 играх. "Нефтехимик" с 52 очками в 49 играх финишировал на седьмой строчке.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Трактор" игра в финале Кубка Гагарина в сезоне-2012/13, где уступил московскому "Динамо" (2-4).