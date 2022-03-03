"Спартак" пустит в продажу на матчи второго раунда Кубка Гагарина около 10 тыс. билетов

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Спартак" 4 марта запустит в продажу около 10 тыс. билетов на домашние матчи серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщила глава медиа-департамента столичной команды Ольга Крылова.

16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества. "Спартак" должен был встретиться с "Йокеритом" в первом раунде Кубка Гагарина, однако финский клуб отказался от участия в соревнованиях из-за ситуации, сложившейся на Украине, финской команде были присуждены технические поражения.

"С 4 марта "Спартак" открывает продажу билетов на полуфинальную серию Западной конференции КХЛ. Так как указом мэра Москвы все ограничения сняты и QR-коды больше не требуются, разрешенная посещаемость матчей будет 100%. В продажу поступят около 10 тыс. мест, доступны будут билеты разной ценовой категории", - сказала Крылова.

"Спартак" будет проводить домашние матчи на арене "Мегаспорт", вместимость на хоккейных матчах которой составляет 12 тыс. мест. Соперник московского клуба определится позже. В первом раунде плей-офф КХЛ Западной конференции встречаются петербургский СКА и минское "Динамо", ярославский "Локомотив" и ЦСКА, московское "Динамо" и череповецкая "Северсталь". Серии проходят до четырех побед, при необходимости семи матчей для выявления сильнейшего серия продлится до 14 марта.