CAS пока не получал апелляцию на решение о недопуске россиян на Паралимпиаду

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не получал никакой апелляции на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске на Игры в Пекине российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"На данный момент CAS не получал какой-либо апелляции в отношении решения МПК, не позволяющего российским спортсменам принимать участие в Паралимпийских играх", - сообщили в пресс-службе.

Министр спорта РФ Олег Матыцин в четверг сообщил, что апелляция будет оперативно подана для ее рассмотрения до открытия Игр. Паралимпиада в Пекине стартует 4 марта.