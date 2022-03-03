В футбольном клубе "Майнц" 19 человек заразились коронавирусом

ТАСС, 3 марта. Тесты на коронавирусную инфекцию 19 членов футбольного клуба "Майнц" из Германии дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Зараженные, среди которых игроки, тренеры и персонал, были изолированы от команды. Футболисты с отрицательным результатом завершили прерванную индивидуальную тренировку в четверг. Судьба матча чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией", который запланирован на 6 марта, пока не решена.

"Майнц" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 34 очка в 24 матчах.