Лоськов считает заслуженной победу "Енисея" над "Локомотивом" в Кубке России по футболу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" заслуженно победил московский "Локомотив" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Такое мнение на пресс-конференции высказал тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов.

"Локомотив" на своем поле уступил "Енисею" со счетом 0:4.

"В первую очередь хочу поздравить "Енисей", они победили заслуженно и идут дальше. Мы уже выбыли, и нам надо эту игру забыть. Скоро матч во внутреннем первенстве, будем готовиться к нему", - сказал Лоськов.

"Локомотив" является действующим обладателем Кубка России. В следующем матче железнодорожники сыграют против "Химок" 6 марта в рамках Тинькофф - Российской премьер-лиги.