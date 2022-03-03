Тазабаев: матч 1/8 финала Кубка России по футболу сложился удачно для "Енисея"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Матч 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу против московского "Локомотива" удачно сложился для красноярского "Енисея". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Енисея" Султан Тазабаев.

"Енисей" со счетом 4:0 в гостях победил "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка России. Голы забили Валерий Кичин (25-я минута ), Александр Ломакин (38, пенальти), Андрей Окладников (77), Михаил Комков (90+2). На 36-й минуте встречи защитник московского клуба Наир Тикнизян получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 64-й минуте полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не сумел реализовать пенальти, вратарь "Енисея" Михаил Опарин отразил удар.

"Игра получилась очень удачной, по счету может показаться, что все было очень легко, но это не так. "Локомотив" - действующий обладатель кубка, для нас это был очень сложный матч, нереализованный пенальти во втором тайме переломил ход игры. Что касается первого гола, то, конечно, мы надеялись что Валера [Кичин] сыграет наверху, но ему удалось сделать сложное координационное движение, и он попал. Мы движемся к своей цели - пройти дальше в следующий этап", - сказал Тазабаев.

Соперник "Енисея" по четвертьфиналу Кубка России определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта. Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал состоится 29 мая.