Выступающий в НХЛ вратарь Бобровский назвал отличия между "Флоридой" и "Коламбусом"

ТАСС, 3 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" не отличался хорошей игрой в обороне, когда туда перешел российский вратарь Сергей Бобровский. Об этом Бобровский рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Бобровский перешел во "Флориду" летом 2019 года. До этого вратарь выступал за "Коламбус".

"Вы правы, это разные команды, но в мои первые годы в "Коламбусе" не было все хорошо в обороне. С приходом Джона Тортореллы (главного тренера "Коламбуса" с 2015 по 2021-й год - прим. ТАСС) защита наладилась, но не сразу, началось что-то получаться ближе к плей-офф. Команда сплотилась, все сошлось под конец чемпионата. Ребята строже играли в обороне, понимали свои роли, систему и философию Тортса (прозвище Тортареллы - прим. ТАСС)", - сказал Бобровский.

"Во "Флориде" совершенно другой коллектив, много мастеровитых ребят. Замечательная атмосфера в раздевалке. Не раз говорил, что я счастлив быть частью этой команды. У меня есть возможность спокойно развиваться и играть", - добавил он.

Бобровскому 33 года, он выступал за "Коламбус" в 2012-2019 годах, в составе команды россиянин дважды признавался лучшим вратарем регулярного чемпионата (2013, 2017) и два раза принимал участие в Матче всех звезд НХЛ (2015, 2017). С 2010 по 2012 год Бобровский выступал за "Филадельфию".