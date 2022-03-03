"Балтика" разгромила "Чайку" и вышла в четвертьфинал Кубка России по футболу

ТАСС, 3 марта. Калининградский футбольный клуб "Балтика" дома со счетом 3:0 обыграл "Чайку" из Ростовской области в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе.

Голы забили Артем Попов (56-я минута, с пенальти), Иван Остоич (76) и Артем Максименко (86).

Изначально матч должен был состояться 1 марта. Решение о переносе было принято после обращения "Чайки", связанного с невозможностью команды добраться до Калининграда из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на юге страны.

"Балтика" выступает в Олимп - Футбольной национальной лиге - 1 (ФНЛ-1), "Чайка" играет в третьем по силе российском футбольном дивизионе (ФНЛ-2).

Соперник "Балтики" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта.

Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал состоится 29 мая.