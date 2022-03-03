ЦСКА обыграл "Локомотив" и упрочил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 4:1 обыграл ярославский "Локомотив" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (7-я и 56-я минуты), Виталий Абрамов (44) и Андрей Светлаков (60). У "Локомотива" отличился Артем Анисимов (4). Армейцы одержали 30-ю победу подряд в первом раунде плей-офф КХЛ, красно-синие не проигрывают на этой стадии с 2014 года. Тогда команда четыре раза уступила санкт-петербургскому СКА.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-0. Следующий матч состоится 5 марта в Ярославле. Серии проходят до четырех побед.

Команды встречались в плей-офф КХЛ дважды. В 2017 году победу во втором раунде со счетом 4-2 одержал "Локомотив", в 2021 году армейцы по итогам серии второго раунда победили со счетом 4-3.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, "Локомотив" стал шестым. 16 февраля совет директоров КХЛ принял решение остановить проведение регулярного чемпионата и определил участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2018/19, трижды команда становилась финалистом турнира (2015/2016, 2017/2018, 2020/2021). "Локомотив" выходил в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, тогда ярославская команда со счетом 3-4 уступила казанскому "Ак Барсу".