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Команда "Формулы-1" "Хаас" не планирует расторгать контракт с Мазепиным

1 марта Международная автомобильная федерация разрешила российским гонщикам выступать в соревнованиях под нейтральным флагом
Гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин EPA-EFE/HAMAD I MOHAMMED
Описание
Гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин
© EPA-EFE/HAMAD I MOHAMMED

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" не планирует разрывать контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Хасс" не намерен разрывать контракт с Мазепиным, - сказал собеседник агентства. - После решения Международной автомобильной федерации (FIA) о допуске российских гонщиков к соревнованиям под нейтральным флагом никаких разговоров [о расторжении контракта] не было".

1 марта FIA разрешила российским гонщикам выступать в соревнованиях под нейтральным флагом. На международных стартах запрещается демонстрировать национальную символику, цвета, флаги и исполнять гимн страны. Те же меры применены к гонщикам из Белоруссии.

Мазепину 23 года, он дебютировал в "Формуле-1" в прошлом году. Лучшим его результатом является финиш на 14-м месте.

Теги
Формула-1АвтогонкиМазепин, Никита Дмитриевич
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