Украинский футболист "Ахмата" Полярус досрочно расторг контракт с клубом

ТАСС, 4 марта. Украинский полузащитник грозненского "Ахмата" Артем Полярус покидает клуб по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба "Ахмата".

Футболист обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном прекращении трудового договора.

Ранее российские команды покинули четыре украинца - защитник Ярослав Ракицкий ("Зенит"), помощник главного тренера московского "Динамо" Андрей Воронин, вратарь Ярослав Годзюр и защитник Денис Кулаков (оба - "Урал"). Также должности главных тренеров покинули представители Германии Даниэль Фарке ("Краснодар") и Маркус Гисдоль ("Локомотив"). При этом "Краснодар" приостановил действие контрактов с восемью легионерами, среди которых бразильцы Вандерсон и Кайо, норвежец Эрик Ботхейм, эквадорец Кристиан Рамирес, парагваец Хуниор Алонсо, колумбиец Джон Кордоба, швед Виктор Классон и француз Реми Кабелла. Игрокам разрешено покинуть расположение клуба, они будут тренироваться самостоятельно, их контракты будут действительны.

Полярусу 29 лет, он выступал за "Ахмат" с 2020 года. За это время украинец провел 26 матчей за клуб в различных турнирах, забив в них три мяча и сделав три результативные передачи. До "Ахмата" Полярус выступал за подмосковные "Химки".

"Ахмат" занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 19 матчах. В следующем матче команда примет дома казанский "Рубин", встреча пройдет 7 марта.