Паршивлюк заявил, что его не удивили тренерские успехи бывшего наставника "Спартака" Эмери

ТАСС, 4 марта. Успешная тренерская карьера Унаи Эмери, ранее возглавлявшего московский футбольный клуб "Спартак", не должна удивлять, так как испанец является очень сильным специалистом. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший игрок "Спартака" Сергей Паршивлюк.

"Успехи Эмери точно не удивили, - сказал Паршивлюк. - Его подход к работе, профессионализм и погружение в процесс просто поражали. Да, возникли проблемы с адаптацией, незнанием языка и менталитетом. Плюс в "Спартаке" были определенные футболисты с большим эго, которые не видели в Эмери того, кем он является сейчас".

"В итоге все вылилось в такой результат. Но именно по задаткам, требованиями и тому, как он выстраивал команду, я был уверен: это очень сильный тренер", - добавил Паршивлюк, ныне выступающий за московское "Динамо".

Эмери возглавлял "Спартак" с 10 июня по 20 ноября 2012 года, под его руководством красно-белые провели 26 матчей, в которых одержали 12 побед, потерпели 11 поражений и трижды сыграли вничью. С 2013 по 2016 год Эмери возглавлял испанскую "Севилью", с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы (сезоны-2013/14, 2014/15, 2015/16). В прошлом сезоне Эмери победил в турнире вместе с "Вильярреалом", став единственным в истории четырехкратным обладателем второго по значимости еврокубка в качестве тренера. Также он выводил в финал Лиги Европы лондонский "Арсенал" (2018/19), становился чемпионом Франции (2017/18) и обладателем кубка (2016/17, 2017/18) и суперкубка страны (2016, 2017) с ПСЖ.