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КХЛ

В "Металлурге" обсудят с финским вратарем Олкинуорой его возможный уход

В клубе сообщили, что возможный уход голкипера не является личной инициативой

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" обсудит с финским вратарем Юхо Олкинуорой его возможный отъезд домой. Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

"Приедет Олкинуора на тренировку сегодня, будем у него узнавать. Но это точно не его личная инициатива. Скорее всего, нажим через финские власти", - сказал Ласьков.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Олкинуора намерен покинуть клуб.

В регулярном чемпионате Олкинуора провел 36 матчах и одержал 20 побед. В плей-офф он провел один матч. В составе сборной Финляндии вратарь стал олимпийским чемпионом 2022 года, проведя один матч.

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