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Футбол в России

Футбольный клуб "Урал" отправится на гостевой матч с "Краснодаром" на самолете и поезде

в субботу екатеринбургская команда отправится на самолете в Сочи

ТАСС, 4 марта. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" отправится на выездной матч 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Краснодара" на самолете и на поезде с пересадкой в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

5 марта команда отправится на самолете в Сочи, после чего на поезде доберется до Краснодара. Матч пройдет 7 марта, начало - 14:00 мск.

Ранее Росавиация временно приостановила работу аэропорта в Краснодаре и в некоторых других городах. В 19-м туре российского чемпионата были отменены встречи между "Краснодар" - "Локомотив" и "Ростов" - "Крылья Советов".

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 19 туров, "Краснодар" располагается на шестом месте (29 очков в 18 матчах).

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