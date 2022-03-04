Паршивлюк назвал Захаряна самым талантливым российским футболистом

ТАСС, 4 марта. Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк назвал полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна самым талантливым футболистом в России. Комментарий Паршивлюка приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Он в топ-1, причем с огромным отрывом, - сказал Паршивлюк в ответ на вопрос, входит ли Захарян в топ-3 самых талантливых футболистов, с которыми он играл. - Я после первой тренировки это понял, еще подумал: ведь я же был в академии "Спартака", которая считалась лучшей в России, и там играло много талантливых футболистов, но таких, как Захарян, я реально никогда не встречал".

"В команде его постоянно подкалываем на тему трансферов и говорим: меньше читай [трансферные слухи], надо продолжать работать и не опускать планку. Плюс Арсен сам должен понимать, что в тех же "Боруссиях" и "Реалах" таких, как он, возможно, не один и не два. Например, в "Боруссии" есть Джуд Беллингем - он младше Захаряна, но второй год играет в Лиге чемпионов, вызывается в сборную Англии и является самым молодым участником финальной стадии Евро. Арсену еще есть что доказывать в России, а Европа от него никуда не денется", - добавил Паршивлюк.

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 18 матчей, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач. Также спортсмен получил премию "Первая пятерка" по итогам 2021 года, которая вручается лучшему молодому футболисту в РПЛ.

Паршивлюку 32 года, он выступает за "Динамо" с 2019 года. В текущем сезоне в чемпионате он провел 13 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Ранее защитник играл за московский "Спартак", махачкалинский "Анжи" и "Ростов". "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны с 39 очками после 19 туров.