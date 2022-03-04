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КХЛ

Иностранные хоккеисты "Авангарда" готовятся к матчу с "Ак Барсом"

Спортсмены вышли на утреннюю тренировку перед игрой

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Иностранные хоккеисты омского "Авангарда" приняли участие в утренней раскатке в Казани перед матчем Кубка Гагарина с казанским "Ак Барсом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омского клуба.

"Все иностранные игроки готовятся к игре с "Ак Барсом" и вышли на утреннюю раскатку", - сообщили в пресс-службе. По информации ТАСС, в полном составе к матчу готовится и "Ак Барс".

В составе "Авангарда", являющегося действующим обладателем Кубка Гагарина, выступают вратарь Шимон Грубец (Чехия), финские защитники Оливер Каски и Вилле Покка, нападающие Корбэн Найт (Канада) и Петер Цегларик (Словакия).

Второй матч серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и "Ак Барсом" пройдет в пятницу в Казани, начало - 19:30 мск.

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