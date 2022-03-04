МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) представила расписание матчей дважды перенесенного 22-го тура. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

19 марта должны состояться матчи "Урал" - "Химки" (начало - 12:00 мск), "Нижний Новгород" - "Спартак" (14:00 мск), "Ахмат" - "Локомотив" (16:30 мск) и "Зенит" - "Арсенал" (19:30 мск). На 20 марта намечены встречи "Уфа" - "Краснодар" (14:00 мск), ЦСКА - "Рубин" (14:00 мск), "Сочи" - "Крылья Советов" (16:30 мск) и "Динамо" - "Ростов" (20:00 мск).

В среду в режиме видеоконференции состоялось общее собрание клубов РПЛ. На нем было принято решение о переносе игр 22-го тура чемпионата России с мая на 19-20 марта.

В декабре 2021 года общее собрание РПЛ перенесло матчи 22-го тура чемпионата страны с 18-20 марта на 3-5 мая в связи с участием сборной России в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.

В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России не может принять участия в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Россияне 24 марта должны были сыграть со сборной Польши, а в случае победы 29 марта - встретиться с победителем игры Швеция - Чехия.