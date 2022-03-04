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Летние олимпийские виды спорта

Гонщик Сиваков не ставил в известность Федерацию велоспорта России о смене гражданства

Президент организации отметил, что это личная инициатива спортсмена

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Гонщик Павел Сиваков не ставил в известность Федерацию велоспорта России о смене гражданства с российского на французское. Об этом ТАСС сообщил гендиректор федерации Юрий Кучерявый.

"Это лично его инициатива, он нас в известность не ставил, нас поставили перед фактом. У него французский паспорт, он там вырос", - сказал Кучерявый.

Ранее пресс-служба британской команды Ineos Grenadiers, за которую выступает Сиваков, сообщила о том, что Международный союз велосипедистов разрешил спортсмену сменить гражданство.

Сивакову 24 года, в 2019 году он стал победителем многодневных гонок "Тур Альп" и "Тур Польши". Также спортсмен принимал участие в многодневках "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании".

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