Четыре финских хоккеиста покинули "Салават Юлаев"

ТАСС, 4 марта. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" объявил о расторжении контрактов с голкипером Юхой Метсолой, защитником Филипом Ларсеном, а также нападающими Сакари Манниненом и Теему Хартикайненом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию.

"Благодарим игроков за проведенную работу и профессионализм, проявленный в матчах", - говорится в заявлении.

Метсола выступал за "Салават Юлаев" с 2018 года, Ларсен - с 2017-го, Маннинен - с 2019-го, Хартикайнен - с 2014-го. Маннинен и Хартикайнен являются олимпийскими чемпионами 2022 года.

"Салават Юлаев" ведет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с новосибирской "Сибирью" со счетом 1-0. Следующий матч команд пройдет 4 марта, начало - в 17:00 мск.