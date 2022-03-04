Федерация настольного тенниса России возмущена решением об отстранении российских клубов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федерация настольного тенниса России (ФНТР) не согласна с решением исполнительного комитета Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских клубов от участия в турнирах ETTU сезона-2021/22 и будет помогать им, если они решат обратиться в суд. Об этом говорится в письме, предоставленном ТАСС пресс-службой ФНТР.

"Федерация настольного тенниса России от имени российских клубов выражает свое возмущение и несогласие с решением исполнительного комитета ETTU от 3 марта 2022 года об отстранении российских клубов от участия в чемпионатах ETTU сезона-2021/22, в которых выступают спортсмены из разных стран мира, - говорится в письме. - Это решение продиктовано давлением, которое оказывается на руководство европейской федерации настольного тенниса, а не спортивными принципами и не принципами справедливости и морали. Мы выражаем протест против ваших действий, продиктованных текущей политической обстановкой! Вы не самостоятельны в принятии своих решений, вашими руками сводят политические счеты, используя ни в чем не повинных спортсменов".

"Вы разваливаете сильнейшую лигу в мире, вы убиваете настольный теннис в Европе, который только начал возрождаться. Мы адресуем это сообщение также в Международную федерацию настольного тенниса (ITTF) госпоже Петре Серлинг, в оргкомитет чемпионата мира по настольному теннису господину Лю Гуоляну, в фонд ITTF Леандро Олвечу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и дать разъяснения действиям ETTU как главного органа по настольному теннису на континенте. Мы будем оказывать всяческую поддержку российским клубам в их намерении обратиться в судебные органы для защиты своих прав и интересов, а также для взыскания морального и материального ущерба, понесенного клубами в результате решения исполнительного комитета ETTU", - сказано в обращении ФНТР.

2 марта ITTF временно отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах.