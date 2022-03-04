Российские пилоты должны подписать специальный документ для участия в гонках

ТАСС, 4 марта. Пилоты из России и Белоруссии для участия в гонках в нейтральном статусе должны подписать специальный документ. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

В документе отмечается, что пилоты не имеют права упоминать свои страны, использовать национальную символику и цвета государственного флага, также им запрещено делать высказывания, которые могут скомпрометировать или нанести ущерб FIA.

Кроме того, FIA пригрозила санкциями тем национальным федерациям, которые отказываются допускать российских и белорусских гонщиков к участию в соревнованиях в своих странах. Ранее о таком решении, в частности, заявила Федерация автоспорта Великобритании. В FIA подчеркнули, что все члены организации обязаны исполнять решение по допуску российских и белорусских спортсменов.

1 марта FIA разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях под нейтральным флагом. Также FIA запретила проводить любые соревнования под эгидой организации в России и Белоруссии.