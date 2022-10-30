Фигуристка Самоделкина призналась, что рада приходу Трусовой в группу Соколовской

Спортсменка добавила, что дружит с Трусовой

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Самоделкина рада переходу серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой в группу Светланы Соколовской. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье.

30 октября после произвольной программы Самоделкина заняла второе место на втором этапе Гран-при России в Сочи, набрав по сумме двух программ 218,73 балла.

"На самом деле этот прокат был ожидаем, я не поняла, что вчера случилось. Рада, что сальхов получился, его тренировали в связке с акселем. Последний номер непривычно катать. Что касается образа, то решили, что нужно что-то такое плавное, контраст в середине, подбирали что-то нежное, вот пришел ангел, что-то небесное", - сказала Самоделкина.

Также она заявила, что находится в хороших отношениях с Трусовой. "Мы очень хорошо дружим с ней, я рада, что она пришла. У нас была интересная история, мне нужен был ключик в зале, а мне говорят, что Саша взяла, думаю, какая Саша? Я рада, что она пришла, мы хорошо дружим. Пока рано говорить о прыжковом "баттле", я восстанавливаюсь", - отметила Самоделкина.

Позже она прокомментировала свое непопадание в состав сборной России на сезон. "Когда узнала, что меня нет в списке, очень расплакалась. Мне говорили, что на чемпионате России надо войти в пятерку или или шестерку. Потом мы все проанализировали с тренером, и я буду стараться попасть в сборную - еще одна цель", - заявила фигуристка.

Самоделкиной 15 лет, она представляет школу ЦСКА и тренируется под руководством Соколовской. В сентябре 2021 года фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при.