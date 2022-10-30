Фигуристка Трусова рассказала, что ей тяжело далось выступление на Гран-при России в Сочи

Спортсменка заняла третье место

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Серебряному призеру Олимпийских игр в Пекине фигуристке Александре Трусовой тяжело далось выступление на этапе Гран-при России в Сочи из-за волнения. Об этом Трусова рассказала в воскресенье журналистам после выступления с произвольной программой на этапе российского Гран-при в Сочи.

По итогам произвольной программы на этапе Гран-при России в Сочи Трусова набрала 138,35 балла, упав с четверного лутца и сделав вместо тройных риттбергера и сальхова в каскаде двойные, и заняла третье место на турнире.

"Мои первые соревнования после Олимпиады, всегда тяжело было выступать, волнуюсь. Конечно, тяжелее, чем было, я старалась, давно прыгаю лутц, буду над всем работать. Мне всегда все давалось не очень легко, не привыкать. Не было желания менять этап, меньше люблю выступать в Москве, интереснее куда-то ездить", - сказала Трусова.

Трусовой 18 лет, на ее счету также бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы. 1 октября стало известно, что Трусова перешла из тренерской группы Этери Тутберидзе в ЦСКА в команду Светланы Соколовской.