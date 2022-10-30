Рубашко считает, что футболисты "Сочи" были обязаны обыграть "Урал" в матче РПЛ

В воскресенье "Сочи" дома сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Сочи" были обязаны побеждать в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

"Сочи" 30 октября дома сыграл вничью с "Уралом" (2:2) в матче чемпионата России. Команда из Краснодарского края открыла счет, после чего пропустила два мяча, но сумела восстановить равенство.

"Просто обязаны были выигрывать, учитывая, что мы им два раза проиграли в кубке страны. Мало проанализировать, нужно серьезней подходить к этому вопросу. Но я думаю, это вопрос к тренерскому штабу", - сказал Рубашко.

"Сочи" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 15 матчах. В следующем туре команда примет московский "Спартак" 5 ноября.