В "Крыльях Советов" назвали заслуженной победу над "Пари НН" с голами после 90-й минуты

Самарская команда обыграла нижегородцев со счетом 2:1

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" заслужили победу в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари Нижний Новгород", несмотря на то что оба гола самарская команда забила в компенсированное ко второму тайму время. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

30 октября "Крылья Советов" на своем поле переиграли "Пари НН" со счетом 2:1. На второй компенсированной ко второму тайму минуте мяч в свои ворота забил игрок нижегородской команды Кирилл Гоцук. Победный гол самарцы забили на 10-й компенсированной минуте. Автором забитого мяча стал Гленн Бейл, реализовавший пенальти.

"Игра получилась очень интересной, в первую очередь, для зрителей. Во втором тайме было много моментов, игра получилась с градусом до 100-й минуты. Хорошая игра - набрали три важных очка, вдвойне важно, что выиграли у соседа по турнирной таблице при своих болельщиках. Мы и в первом тайме владели преимуществом, но во втором полностью переиграли соперника и заслуженно победили", - сказал Корниленко.

27 октября контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку Бейла в матче 14-го тура с екатеринбургским "Уралом". Защитник был удален на 25-й минуте встречи. КДК РФС заключил, что главный арбитр матча ошибочно удалил игрока. Благодаря этому решению Бейл смог принять участие во встрече против "Пари НН".

"Самое важное для меня, что выигрывает команда! Без разницы, кто забивает. Думаю, это (отмененная красная карточка - прим. ТАСС) добавило эмоций Гленну. Сегодня отмечается день тренера, и мы поздравили Игоря Витальевича [Осинькина] с праздником и 100-м матчем в "Крыльях Советов". Также поздравили команду, теперь готовимся к матчу против московского "Торпедо", - добавил генеральный директор самарского клуба.

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 17 очков после 15 матчей. В следующем туре самарцы 6 ноября встретятся на выезде с "Торпедо".